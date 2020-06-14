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Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...

Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in zayıflığı yine çok konuşuldu. Önceki gün kuaförünün yolunu tutan şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı pozu olay oldu. Yeni imajını göstermek isteyen Kemer'in incecik kolları dikkatlerden kaçmadı. Sevenleri, 35 yaşındaki Cemre Kemer'e, "O kolların haline ne. Ne olur biraz kilo al" çağrısında bulundu. İşte Hepsi grubunun çıtı pıtı Cemre'si Cemre Kemer'in son hali...

14.06.2020 12:33 - Son Güncelleme: 14.06.2020 12:49
Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...

Şarkıcı Cemre Kemer bir deri bir kemik kaldı. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Kemer'in incecik kolları dikkatlerden kaçmadı. Cemre Kemer'in son halini gören hayranları "Ne olur biraz kilo al" diyerek çağrıda bulundu. İşte Cemre Kemer ve kilo veren ünlü isimler...

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Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...

Buse Terim

Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...

Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...
Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...
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