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Hepsi grubunun Cemre'si bir deri bir kemik kaldı! İşte Cemre Kemer'in son hali...

Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in zayıflığı yine çok konuşuldu. Önceki gün kuaförünün yolunu tutan şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı pozu olay oldu. Yeni imajını göstermek isteyen Kemer'in incecik kolları dikkatlerden kaçmadı. Sevenleri, 35 yaşındaki Cemre Kemer'e, "O kolların haline ne. Ne olur biraz kilo al" çağrısında bulundu. İşte Hepsi grubunun çıtı pıtı Cemre'si Cemre Kemer'in son hali...

14.06.2020 12:33 - Son Güncelleme: 14.06.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





