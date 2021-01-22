Sinem Kobal ile Yasemin Özilhan'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 2020 iki yakın arkadaş için çok zıt geçti...
Sinem Kobal ile Yasemin Özilhan'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Bugün doğum günü olan Yasemin Özilhan'ın yakın arkadaşı Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, Yasemin Özilhan'ın yaş gününü eski bir fotoğrafla kutladı. Arkadaşının paylaşımını gören Özilhan ise aynı fotoğrafı kalplerle kendi sosyal medya hesabından paylaştı. 2020 iki yakın arkadaş için oldukça zıt geçti. İşte Sinem Kobal'ın Yasemin Özilhan ile çok konuşulan o fotoğrafı...
"KÖTÜ BİR YILDI"
Bir dükkandan kahve ve kek alan sosyetik isim, arkadaşı bankamatikten para çektiği sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. "2020 benim için kötü geçti. İnşallah 2021 geçen yılı aratmaz." diyen Özilhan, 5 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmesiyle ilgili soruları "O konuları açmayın konuşmak istemiyorum." diyerek yanıtsız bıraktı.