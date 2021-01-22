Sinem Kobal ile Yasemin Özilhan'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 2020 iki yakın arkadaş için çok zıt geçti...

Sinem Kobal ile Yasemin Özilhan'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Bugün doğum günü olan Yasemin Özilhan'ın yakın arkadaşı Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, Yasemin Özilhan'ın yaş gününü eski bir fotoğrafla kutladı. Arkadaşının paylaşımını gören Özilhan ise aynı fotoğrafı kalplerle kendi sosyal medya hesabından paylaştı. 2020 iki yakın arkadaş için oldukça zıt geçti. İşte Sinem Kobal'ın Yasemin Özilhan ile çok konuşulan o fotoğrafı...

22.01.2021 12:58 - Son Güncelleme: 22.01.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





