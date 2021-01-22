Demet Şener kızı ve oğlunu paylaştı herkes İrem'i konuştu! Herkes babası İbrahim Kutluay'a benzetiyor ama annesinin kopyası

43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ayrılığın nedeni olarak Cenk Küpeli'nin çocuk isteği olarak gösterilmiş ve Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla bunu doğrulamıştı. Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan ilk evliliğinden İrem ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. 15 yaşında olan İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken irem Kutluay sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay...

22.01.2021 11:28 - Son Güncelleme: 22.01.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





