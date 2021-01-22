Demet Şener kızı ve oğlunu paylaştı herkes İrem'i konuştu! Herkes babası İbrahim Kutluay'a benzetiyor ama annesinin kopyası
43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ayrılığın nedeni olarak Cenk Küpeli'nin çocuk isteği olarak gösterilmiş ve Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla bunu doğrulamıştı. Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan ilk evliliğinden İrem ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. 15 yaşında olan İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken irem Kutluay sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay...
Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var.
DEMET ŞENER'İN ÇOCUKLUĞU
İrem Kutluay'ın annesi Demet Şener'in küçüklüğünün birebir kopyası olması dikkatlerden kaçmadı. 15 yaşında olan İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken İrem Kutluay sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...