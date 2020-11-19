Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı
Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatının değiştiğini anlatmıştı. Lalin bebekle tüm dünyaları değişen ünlü çiftten Sinem Kobal ise doğum sonrası fit hali ile gündeme gelmişti. Herkesin merak ettiği Sinem Kobal'ın doğum kilolarından kurtulma sırrı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal başta olmak üzere, "Ünlüler doğum kilolarından nasıl kurtuldu?' sorusunun yanıtı...
21 Ekim günü kızları Lalin'i kucaklarına alan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın hayatı değişti... Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti.