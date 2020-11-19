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Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatının değiştiğini anlatmıştı. Lalin bebekle tüm dünyaları değişen ünlü çiftten Sinem Kobal ise doğum sonrası fit hali ile gündeme gelmişti. Herkesin merak ettiği Sinem Kobal'ın doğum kilolarından kurtulma sırrı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal başta olmak üzere, "Ünlüler doğum kilolarından nasıl kurtuldu?' sorusunun yanıtı...

19.11.2020 11:57 - Son Güncelleme: 19.11.2020 12:18
Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

21 Ekim günü kızları Lalin'i kucaklarına alan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın hayatı değişti... Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti.

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Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası da işi şansa bırakmayanlardan. Dğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı.

Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Normal doğum yapıp bebeğini emzirdiği için iki haftada eski formuna kavuşan oyuncu, emzirme danışmanına başvurdu. Kobal, ebe Tülin Bulur'dan emzirme ve bebek bakımıyla ilgili ders alıyor.

Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Ekim'in 22'sinde kızını kucağına alan Sinem Kobal, doğumdan iki hafta sonra verdiği pozla olay olmuştu. Çok kısa sürede eski formuna kavuşan 33 yaşındaki güzel oyuncunun hızlı kilo vermesinde Lalin'i normal doğumla kucağına alıp bebeğini emzirmesi etkili oldu...

Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Hamileliği döneminde işin uzmanlarından birçok tavsiye alan Sinem Kobal, doğumdan sonra da "Eğitim şart" dedi.

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