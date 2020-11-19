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Sinem Kobal doğum sonrası işi şansa bırakmayanlardan! 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatının değiştiğini anlatmıştı. Lalin bebekle tüm dünyaları değişen ünlü çiftten Sinem Kobal ise doğum sonrası fit hali ile gündeme gelmişti. Herkesin merak ettiği Sinem Kobal'ın doğum kilolarından kurtulma sırrı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal başta olmak üzere, "Ünlüler doğum kilolarından nasıl kurtuldu?' sorusunun yanıtı...

19.11.2020 11:57 - Son Güncelleme: 19.11.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





