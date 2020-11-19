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Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi, Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sıla ve Hazer Amani'den ortak açıklama geldi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hazer ile Sıla'nın evlerini ayırdığı hatta boşanma noktasına geldiğiydi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Hazer Amani 'bşanma yok' derken gelen ortak açıklama yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

19.11.2020 12:47 - Son Güncelleme: 19.11.2020 13:06
Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

Ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, boşanma iddialarına ortak bir açıklama ile yanıt verdi. Bir süre evliliklerini kurtarmaya çalışan ünlü çift, yolun sonuna geldi. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

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Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

"HABERLER DOĞRU"

Sıla ve Hazer Amani, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir." dedi.

Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

SILA'YI SİNİRLENDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hazer Amani, ayrılık iddialarıyla ilgili "Bugün benim doğum günüm çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Boşanmıyoruz" demişti.

Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

Hala içinde bir umut olan Amani'nin bu açıklamasından sonra Sıla'nın daha çok sinirlendiği ve hemen ortak bir açıklama yaptırdığı söyleniyor.

Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

SILA - HAZER AMANİ ÇİFTİNİN BOŞANMA NEDENİ NE?

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu. Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

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