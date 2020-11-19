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Hazer Amani 'boşanmıyoruz' dedi, Sıla 'boşanıyoruz!' İşte Sıla ve Hazer Amani'den gelen son boşanma açıklaması...

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sıla ve Hazer Amani'den ortak açıklama geldi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hazer ile Sıla'nın evlerini ayırdığı hatta boşanma noktasına geldiğiydi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Hazer Amani 'bşanma yok' derken gelen ortak açıklama yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

19.11.2020 12:47 - Son Güncelleme: 19.11.2020 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





