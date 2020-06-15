Sinan Engin'in 'eski eş potu' sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları
Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin, oğlu Oğulcan Engin ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba - oğul, yemek sonrasunda muhabirlerin sorularını yanıtlarken kırdığı potla sosyal medyanın diline düştü! Sinan Engin, 1990-1995 yılları arasında Seda Sayan ile evli kalmış ve bu evliliğinden, son günlerde adı, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu gündemden düşmeyen Oğulcan Engin adında bir evlat sahibi olmuştu. Sinan Engin'in kırdığı pot sonrası gözler yeni eş Ayşe Engin'e çevrildi. Sinan Engin'in eski eşi Seda Sayan ile yeni eşi Ayşe Engin birbirine çok benzetildi.
Sinan Engin, "Böyle soru mu olur çocuklar!" diye tepki gösterdi. Sorunun eski eşi Seda Sayan değil, Ezgi Eyüboğlu'yla ilgili olduğunu anlayınca röportaj vermeyi kabul eden Engin, "Bize yorum yapmak düşmez. Ezgi çok iyi ve cici bir kızımız. 'Gelinim' demek için daha çok erken. Şimdiden evliliği konuşmak için de erken. Kararı onlar alırlar, biz de uygularız" dedi.