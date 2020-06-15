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Sinan Engin'in 'eski eş potu' sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin, oğlu Oğulcan Engin ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba - oğul, yemek sonrasunda muhabirlerin sorularını yanıtlarken kırdığı potla sosyal medyanın diline düştü! Sinan Engin, 1990-1995 yılları arasında Seda Sayan ile evli kalmış ve bu evliliğinden, son günlerde adı, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu gündemden düşmeyen Oğulcan Engin adında bir evlat sahibi olmuştu. Sinan Engin'in kırdığı pot sonrası gözler yeni eş Ayşe Engin'e çevrildi. Sinan Engin'in eski eşi Seda Sayan ile yeni eşi Ayşe Engin birbirine çok benzetildi.

15.06.2020 15:38 - Son Güncelleme: 15.06.2020 15:42
Sinan Engin eski eş potu sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, babası Sinan Engin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Oğlu Oğulcan Engin ile yemek yiyen Sinan Engin muhabirlerin sorularını yanıtlarken kırdığı potla hemen sosyal medyanın diline düştü.

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Sinan Engin eski eş potu sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Sinan Engin'e, oğlunun yeni sevgilisi hakkında "Ezgi Hanım için ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. 'Ezgi Hanım'ı 'Eski hanım' diye anlatınca olanlar oldu...

Sinan Engin eski eş potu sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Sinan Engin, "Böyle soru mu olur çocuklar!" diye tepki gösterdi. Sorunun eski eşi Seda Sayan değil, Ezgi Eyüboğlu'yla ilgili olduğunu anlayınca röportaj vermeyi kabul eden Engin, "Bize yorum yapmak düşmez. Ezgi çok iyi ve cici bir kızımız. 'Gelinim' demek için daha çok erken. Şimdiden evliliği konuşmak için de erken. Kararı onlar alırlar, biz de uygularız" dedi.

Sinan Engin eski eş potu sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Aynı gün Nişantaşı'nda cilt bakımı yaptıran Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le ilgili soruları "Bu konulara girmeyelim" diyerek yanıtsız bıraktı.

Sinan Engin eski eş potu sosyal medyayı yıktı geçti! Seda Sayan'ın eski eşinin zor anları

Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'den önceki akşam romantik bir kutlama geldi. Sevgilisi ile Alaçatı'da olan Oğulcan Engin Instagram'dan ilk paylaşımını da böylece yapmış oldu.

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