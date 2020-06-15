Derya Uluğ bikini paylaşımının ardından şimdi de..."Yıkandıkça rengim oturuyor"
Derya Uluğ makyajsız hali ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sesinin yanısıra güzelliği ile de göz dolduran Derya Uluğ, normalleşme sürecinin başlaması ile soluğu Göcek'te aldı. Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan 34 yaşındaki Uluğ, makyajsız halini paylaştı ve fotoğrafın altına, "Yıkandıkça rengim oturuyor" notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından zayıflığı nedeni ile acımasızca eleştirilen Derya Uluğ'a beğeni yağmuru yağdı.
Derya Uluğ şu sıralar sevgilisi ile birlikte Göcek'te tatil yapıyor. Seyahat kısıtlamalarının ardından soluğu tatilde alan güzel şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Derya Uluğ son olarak sosyal medye hesabı instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDERKEN SİZİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ UMRUMDA DEĞİL"
Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.