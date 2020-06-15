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Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, ünlüler dünyasında en beğenilen çiftlerin biri... Gözlerden uzak, sakin bir hayat sürdüren ünlü çift 1996 yılında hayatlarını birleştirdi. Aslantuğ çiftinin 2000 yılında bir oğulları dünyaya geldi; Can Aslantuğ... Mehemt Aslantuğ, Instagram hesabından eşi Arzum Onan'ın oğlu Can'ı beklerken çekildiği bir videoyu paylaştı. İşte Can Aslantuğ ve Arzum Onan'ın doğum öncesi ve sonrası hali...

15.06.2020 14:55 - Son Güncelleme: 15.06.2020 15:23
Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli eşi Arzum Onan'ın oğulları Can'ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can'ı beklediğini söyleyerek "Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini..." diyor.

Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

"KAPTANIN SEYİR DEFTERİ"

Aslantuğ, eşinin bu hallerini "Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var" notuyla paylaştı. Onan ise "Ahh" yorumunu yazdı.

Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğlu Can şu an 19 yaşında... İşte ünlülerin çocukları.

Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

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