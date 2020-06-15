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Arzum Onan oğlu Can'ın doğumunu beklerken... Mehmet Aslantuğ'dan duygusal paylaşım!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, ünlüler dünyasında en beğenilen çiftlerin biri... Gözlerden uzak, sakin bir hayat sürdüren ünlü çift 1996 yılında hayatlarını birleştirdi. Aslantuğ çiftinin 2000 yılında bir oğulları dünyaya geldi; Can Aslantuğ... Mehemt Aslantuğ, Instagram hesabından eşi Arzum Onan'ın oğlu Can'ı beklerken çekildiği bir videoyu paylaştı. İşte Can Aslantuğ ve Arzum Onan'ın doğum öncesi ve sonrası hali...

15.06.2020 14:55 - Son Güncelleme: 15.06.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





