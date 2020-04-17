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Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı hiçe saydı! Ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in eşine 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar' diye seslenmesi dikkat çekti.

17.04.2020 09:54 - Son Güncelleme: 17.04.2020 10:38
Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.

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Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı çiğnedi.

Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

"REBEKKA YAT, ÇEKİYORLAR"

Posta'da yer alan habere göre; ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in "Rebekka çabuk yat, çekiyorlar" dediği duyuldu.

Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

Torpidoya doğru eğilen Rebekka Haas ne yapacağını şaşırdı. Sinan Çetin'in ise kahkaha ile güldüğü görüldü. Ünlü yönetmen, geçen hafta da Bebek'te görüntülenmiş, "Neden dışarıdasınız?" diye soran habercilere "Kulağımda kulaklık var, müzik sesi yüksek. Sizi duyamıyorum" demişti.

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