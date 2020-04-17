Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'

Torpidoya doğru eğilen Rebekka Haas ne yapacağını şaşırdı. Sinan Çetin'in ise kahkaha ile güldüğü görüldü. Ünlü yönetmen, geçen hafta da Bebek'te görüntülenmiş, "Neden dışarıdasınız?" diye soran habercilere "Kulağımda kulaklık var, müzik sesi yüksek. Sizi duyamıyorum" demişti.