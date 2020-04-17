Sinan Çetin yasağı çiğnedi! Görüntülendiğini fark edince 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar'
Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı hiçe saydı! Ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in eşine 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar' diye seslenmesi dikkat çekti.
17.04.2020 09:54
- Son Güncelleme: 17.04.2020 10:38
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