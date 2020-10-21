Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: "Teröre göz yumanlar beni temsil edemez"
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz, geçtiğimiz günlerde Kobani olayları kapsamında tutuklandı. Birlik üyelerinden olan Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, "Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." sözleriyle tepki gösterdi.
'ÇARPIK BİR SİSTEM VAR'
Yıllardır müzik meslek birliklerindeki usulsüzlükleri, haksızlıkları konuşmaktan yorulduğunu söyleyen Türüt, "Herkes kapalı kapılar ardından şikayetlerini dile getiriyor, bir ben sesimi çıkarıyorum. Müzik meslek birlikleri o kadar çarpık bir sistem ile yönetiliyor ki daha mektup yazmasını bilmeyen üyeler fahiş rakamlar ile telifler kazanıyor" dedi.
Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez."