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Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: "Teröre göz yumanlar beni temsil edemez"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz, geçtiğimiz günlerde Kobani olayları kapsamında tutuklandı. Birlik üyelerinden olan Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, "Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." sözleriyle tepki gösterdi.

Sabah
21.10.2020 10:49 - Son Güncelleme: 21.10.2020 11:10
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez

Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından birlik üyesi Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, çarpıcı açıklamalar da bulundu.

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Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez

'ÇARPIK BİR SİSTEM VAR'

Yıllardır müzik meslek birliklerindeki usulsüzlükleri, haksızlıkları konuşmaktan yorulduğunu söyleyen Türüt, "Herkes kapalı kapılar ardından şikayetlerini dile getiriyor, bir ben sesimi çıkarıyorum. Müzik meslek birlikleri o kadar çarpık bir sistem ile yönetiliyor ki daha mektup yazmasını bilmeyen üyeler fahiş rakamlar ile telifler kazanıyor" dedi.

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez

Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez."

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez

'GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM'

MÜYORBİR yönetimine "Böyle bir olay sonrası nasıl sokağa sanatçıyız diye çıkıp insanların yüzüne bakabiliyorsunuz?" diye seslenen Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını ifade etti:

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez

'GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM'

MÜYORBİR yönetimine "Böyle bir olay sonrası nasıl sokağa sanatçıyız diye çıkıp insanların yüzüne bakabiliyorsunuz?" diye seslenen Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını ifade etti:

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e tepki: Teröre göz yumanlar beni temsil edemez
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