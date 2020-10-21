Haberler Galeri Magazin Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar kardeşi Melis ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin uzaktan yakından hiç benzerlikleri yok. İşte başta Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

21.10.2020 09:31 - Son Güncelleme: 21.10.2020 09:31
Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin'in kardeşi sosyal medyayı salladı. Nedeni ise iki kardeşin uzaktan yakından birbirleriyle alakalı olmamaları. 2017 yılında Beyrut'ta evlenen fotoğraf sanatçısı Melis Bürsin bir çocuk sahibi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez
Kerem Bursin'in güzel kız kardeşi Melis Bürsin sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin gizli buluşma evi ortaya çıktı! İfşa mesajları sonrası 'koru'da gizli buluşma...
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin gizli buluşma evi ortaya çıktı! İfşa mesajları sonrası 'koru'da gizli buluşma...