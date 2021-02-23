Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliğine beğeni yağdı! Fotoğrafları gören Deniz Seki ise bombayı patlattı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitleri Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy oldu. Boşandıktan 18 gün sonra barışan ve çalkantılı bir dönemden geçen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı'nın 2. nikahından görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İkinci kez dünyaevine giren çiftin de fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla ünlü şarkıcı Deniz Seki bombayı patlattı. Yaptığı yorumla dikkat çeken Deniz Seki, Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı'ya güzel dileklerini 'Artık bu son olsun lütfen' diyerek sundu.

23.02.2021 11:05 - Son Güncelleme: 23.02.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





