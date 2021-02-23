Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliğine beğeni yağdı! Fotoğrafları gören Deniz Seki ise bombayı patlattı
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitleri Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy oldu. Boşandıktan 18 gün sonra barışan ve çalkantılı bir dönemden geçen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı'nın 2. nikahından görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İkinci kez dünyaevine giren çiftin de fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla ünlü şarkıcı Deniz Seki bombayı patlattı. Yaptığı yorumla dikkat çeken Deniz Seki, Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı'ya güzel dileklerini 'Artık bu son olsun lütfen' diyerek sundu.
23.02.2021 11:05
- Son Güncelleme: 23.02.2021 11:35
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliğine beğeni yağdı! Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliğine beğeni yağdı! Fotoğrafları gören Deniz Seki ise bombayı patlattı.
40 KİŞİ KATILDI
Evlendikten 9 ay sonra boşanan ve boşandıktan 18 gün sonra yeniden barışan Sinan ile Burcu ikinci kez nikah masasına oturdu. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
Nikah törenine yaklaşık 40 kişi katıldı. Burcu Kıratlı, ikinci nikahta Hakan Akkaya imzalı daha klasik bir model tercih etti.
Akçıl, nikâh memurunun "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna "İkinci kez ve son kez evet" diye yanıt verdi. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, 'bebek sözü' verdi.
Sinan Akçıl'ın paylaştığı düğün fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken Deniz Seki'den gelen yorum dikkat çekti.