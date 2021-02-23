Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dizide de gerçekte de aşık! Ekranın romantik prensi Tansel Öngel'in sevgilisi...

Dizide her ne kadar ağırbaşlı ve kederli Naci Hoca'yı canlandırsa da Tansel Öngel özel hayatında oldukça renkli biri. Bu da Instagram hesabına yansıyor. Özel hayatına dair pek çok paylaşım yapan 44 yaşındaki oyuncu sevgilisi Neşe Çakır'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Yani dizinin aşık Naci'si gerçekte de aşık. Öte yandan Tansel Öngel ve Neşe Çakır'la ilgili evli olup olmadıklarına dair bir bilgi yok. Ancak çiftin aşk pozları takipçilerini mutlu ediyor. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.