Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'yı görenlerin ağzı açık kaldı! 'Annesinin aynısı...'
Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'yı görenlerin ağzı açık kaldı! Hafta sonunu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli Maşukiye'de geçiren Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akkuş'a önceki gün "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri" sözleriyle sitem etmişti. Evlilik yıl dönümlerinde eşinin kendisine hediye almamasına sitemde bulunan Yeliz Yeşilmen, bu kez de çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Asya Tuana ve Birbey adında bir kız bir de erkek evlada sahip olan Yeliz Yeşilmen'in kızını görenler 'annesinin aynısı' diyor.
Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu Kocaeli, Maşukiye'de geçiren Yeşilmen, eşi ile çekilen fotoğraflarına düştüğü notlarla gündem oldu. 42 yaşındaki şarkıcı, "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik, sebep? Tabii ki içimde kalmasın, 4 yıldır gelmeyen evlilik yıl dönümü hediyesi... Yani bir dal çiçek dahi gelmedi. Yine yolda bu konu ve artık net küstüm. Hatta şimdi ki otelde bile ayrı odalar... Eh dayanamam bu kadarına pes... Sizlerle her şeyi paylaşan ben 'şunun kulağını sağlam çekin' derim" ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜNCESİZ VE İNANILMAZ CİMRİ"
Ardından benzer pozlarını da yayınlayan Yeliz Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri... Oh rahatladım be" dedi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in çocuklarını görenler ise şaşırıyor. Kızı Asya Tuana annesinin birebir kopyası... İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...