Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'yı görenlerin ağzı açık kaldı! 'Annesinin aynısı...'

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu Kocaeli, Maşukiye'de geçiren Yeşilmen, eşi ile çekilen fotoğraflarına düştüğü notlarla gündem oldu. 42 yaşındaki şarkıcı, "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik, sebep? Tabii ki içimde kalmasın, 4 yıldır gelmeyen evlilik yıl dönümü hediyesi... Yani bir dal çiçek dahi gelmedi. Yine yolda bu konu ve artık net küstüm. Hatta şimdi ki otelde bile ayrı odalar... Eh dayanamam bu kadarına pes... Sizlerle her şeyi paylaşan ben 'şunun kulağını sağlam çekin' derim" ifadelerini kullandı.