Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı’nın ’yeni aşkı’yla görüntüleri ortaya çıkmıştı! Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.