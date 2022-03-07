Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı'nın 'yeni aşkı'yla görüntüleri ortaya çıkmıştı! Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı'nın iddiaya göre yeni aşkı olduğu ileri sürülen bir erkekle görüntüleri ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. O görüntüler hakkında Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu... Üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandırarak herkesi şaşkına çeviren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de yeniden nikah masasına oturmuştu. Akçıl ile Kıratlı, şimdilerde yeniden boşanmanın eşiğinde. Ayrılık haberleriyle gündemde olan ikiliden Burcu Kıratlı, son günlerde 'yeni aşk' dedikoduları ile gündeme geliyordu. Sinan Akçıl, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Kıratlı hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu, bakın neler söyledi.
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı'nın iddiaya göre yeni aşkıyla görüntüleri ortaya çıkmıştı! Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu, bakın neler söyledi.
İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.
Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.
"BURCU YAPMAZ"
Önceki akşam spordan çıkarken görüntü veren Sinan Akçıl kendisine bu konuyla ilgili gelen soruya, şöyle yanıt verdi: "Burcu asla öyle bir şey yapmaz. Hayatta inanmam."