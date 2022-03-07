'İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım' diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler! Her şeyi tek tek ifşaladı: "Televole kadınları..."

"SEDA SAYAN'IN SESİNİ KISIP İZLİYORUM"

Yaşıtı olan meslektaşlarından sadece Seda Sayan'a estetiğin çok yakıştığını söyleyen Ayşe Mine, 'Her gün programını açıp, sesini kısıp izliyorum. Mesleki çekişmeden ötürü beni sevmez biliyorum, zaten ben onun babasına baş sağlığına gittim, o benim cenazelerimde yoktu çok vefasız' dedi. Hülya Avşar, Nilüfer, Gülden Karaböcek ve Seda Sayan'la aynı yıllarda şöhreti yakalayan Ayşe Mine, herkesin geçmişini bildiği için kendisinden korkulduğunu söyledi ve ekledi: 'Ödlek olmayın, kimsenin sırrını paylaşmam, korkmayın benden!'