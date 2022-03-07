'İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım' diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler! Her şeyi tek tek ifşaladı: "Televole kadınları..."
'İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım' diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler geldi. Her şeyi tek tek ifşalayan Türk Sanat Müziği'nde bir döneme damga vuran sanatçı, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Şanlıurfa kent merkezindeki mağarada dünyaya gözlerini açan İbrahim Tatlıses son programında, ''Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın.'' ifadelerini kullandı. O anlar gündemdeyken bir döneme damga vuran Ayşe Mine'den gelen şok açıklamalar dikkat çekti.
"TELEVOLE KADINLARI..."
"İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım" diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler! Her şeyi tek tek ifşaladı... 34'ncü bölümüyle ekrana gelen İbo Show'da; arabeskin kraliçesi Kibariye, fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay'ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, 'Müslüm' filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci ile unutulmaz bir gece yaşandı. Aynı zamanda, programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem'de keyif dolu bir gece yaşattı.
"KİM DERDİ MAĞARADA DOĞACAKSIN, FİLM ÇEKECEKSİN"
Dilber Ay'ın İbo Show'da yayınlanan nostalji görüntülerinden sonra İbrahim Tatlıses de kendi hayatına dair duygulandıran bir konuşma yaptı. Tatlıses; "Hepimiz bir gün gideceğiz. Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın. Evimizde siyah beyaz televizyon bile yoktu. Film çekmek, yönetmek, olmak… Hepsi hayaldi" dedi.
KİBARİYE, 'ÖLÜMDEN DÖNDÜM' DEDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI
Güçlü sesiyle kulakların pasını silen Kibariye, samimi sohbetiyle de programa renk kattı. Yakalandığı koronavirüsü ağır geçiren şarkıcı "Ölümden döndüm" dediği o günleri İbo Show'da anlattı.
"SEDA SAYAN'IN SESİNİ KISIP İZLİYORUM"
Yaşıtı olan meslektaşlarından sadece Seda Sayan'a estetiğin çok yakıştığını söyleyen Ayşe Mine, 'Her gün programını açıp, sesini kısıp izliyorum. Mesleki çekişmeden ötürü beni sevmez biliyorum, zaten ben onun babasına baş sağlığına gittim, o benim cenazelerimde yoktu çok vefasız' dedi. Hülya Avşar, Nilüfer, Gülden Karaböcek ve Seda Sayan'la aynı yıllarda şöhreti yakalayan Ayşe Mine, herkesin geçmişini bildiği için kendisinden korkulduğunu söyledi ve ekledi: 'Ödlek olmayın, kimsenin sırrını paylaşmam, korkmayın benden!'