Survivor Bora'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem'e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday'a elleriyle...
Survivor'ın önceki bölümünde kameralara yansıyan bir olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü... Önceki akşam oynanan ödül oyuna Adem Kılıçcı ile Bora Edin arasındaki tartışma damgasını vurmuştu. İkilinin sakinleşmesi hayli zaman almıştı. Oyuna sonrasında kalındığı yerden devam edildi ancak Bora Edin'in, Adem Kılıçcı'nın aleyhine olacak bir hareket yapması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...
07.03.2022 11:19 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:19
Survivor 2022 All-Star'da mücadele her kulvarda devam ediyor. O mücadelenin bir sonucu olarakta pek çok tartışma ortaya çıkabiliyor.