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Haberler Magazin Survivor Bora'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem'e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday'a elleriyle...

Survivor Bora'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem'e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday'a elleriyle...

Survivor'ın önceki bölümünde kameralara yansıyan bir olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü... Önceki akşam oynanan ödül oyuna Adem Kılıçcı ile Bora Edin arasındaki tartışma damgasını vurmuştu. İkilinin sakinleşmesi hayli zaman almıştı. Oyuna sonrasında kalındığı yerden devam edildi ancak Bora Edin'in, Adem Kılıçcı'nın aleyhine olacak bir hareket yapması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...

07.03.2022 11:19 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:19
Survivor Bora’dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem’e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday’a elleriyle...

Survivor 2022 All-Star'da mücadele her kulvarda devam ediyor. O mücadelenin bir sonucu olarakta pek çok tartışma ortaya çıkabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Bora’dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem’e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday’a elleriyle...

Onlardan biri de önceki akşam Bora Edin ile Adem Kılıçcı arasında yaşandı.

Survivor Bora’dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem’e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday’a elleriyle...

İkili arasındaki kavga bir türlü dinmek bilmedi.

Survivor Bora’dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem’e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday’a elleriyle...

Adem Kılıçcı kaybettiği bir oyun sonrası benche geldi.

Survivor Bora’dan sosyal medyayı sallayan hareket! Adem’e inat kural mı çiğnedi merak ediliyor! Rakip Ogeday’a elleriyle...

Bir sonraki turun seçmelerin yapılacaktı ve kendisine 'sen seçecek misin?' diye soruldu.

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