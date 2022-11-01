Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını itiraf etti! Eski eşi Burcu Kıratlı "Annesiyle evimize gelmişti Sinan'a abi diyordu" demişti...
Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını itiraf etti! Eski eşi Burcu Kıratlı "Annesiyle evimize gelmişti Sinan'a abi diyordu" demişti... Aşk bombası sonunda patladı. 2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ancak yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl geçtiğimiz mayısta evliliğini sonlandırmıştı. Sinan Akçıl'ın şimdilerde Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Son olarak birlikte düet yapan ikilinin sık sık beraber vakit geçirmesi 'yeni ilişki' iddialarını destekler nitelikteydi. Eski sevgili defteri bir hayli kabarık olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkıyla ilgili Burcu Kıratlı'nın yaptığı o açıklama sonrası Akçıl gerçeği açıkladı. İşte detaylar...
Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını itiraf etti! Eski eşi Burcu Kıratlı "Annesiyle evimize gelmişti Sinan'a abi diyordu" demişti...
İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.
"BİR DAHA HAKİMİN KARŞISINA ÇIKMAYA YÜZÜM YOK"
Akçıl, Burcu Kıratlı ile ilişkisine üçüncü kez şans vermeyeceğini dile getirmişti: Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı.
Sinan Akçıl'ın sonrasında Survivor yarışmasından tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Sinan Akçıl 24 yaşına giren sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na sürpriz yaptı ve doğum gününü kutlamak için Paris'e götürmüştü.