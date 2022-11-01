Kısmetse Olur Cansel Çördük bir kadının kafasında bardak parçaladı yüzünü gözünü dağıttı! Mehmet Ali Erbil itirafı sonrası Cansel...
Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattıyordu son dönemde. Geçtiğimiz yaz aylarında da Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı bir itiraf gündeme damgasını vurmuştu. Ancak bu kez konu bambaşka. Cansel Çördük, bir gece mekanında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdı. Kadının tepkisi ise izleyenleri bir hayli şaşırttı. Sonrasında olay sosyal medyaya taşındı. İşte detaylar...
01.11.2022 09:22 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:22
Son dönemde paylaşımları ve son haliyle gündemden düşmeyen Cansel Çördük bu kez vukuatıyla gündemde. İşte detaylar...
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel, bu defa bir kadın şarkıcının başında bardak kırmasıyla gündemde.