Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram'da yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları adeta yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e verdiği o pozlar...
01.11.2022 01:42 - Son Güncelleme: 01.11.2022 01:42
Fazilet Hanım ve Kızları, Yeşilçam, Kardeş Çocukları, Öğretmen gibi yapımlarda rol alan Afra Saraçoğlu, son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı.