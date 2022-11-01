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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram'da yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları adeta yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e verdiği o pozlar...

01.11.2022 01:42 - Son Güncelleme: 01.11.2022 01:42
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Fazilet Hanım ve Kızları, Yeşilçam, Kardeş Çocukları, Öğretmen gibi yapımlarda rol alan Afra Saraçoğlu, son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Saraçoğlu'nun siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladığı pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Mert Ramazan Demir’e verdiği pozlar çok konuşuldu

Set hallerini yayınlayan Saraçoğlu'na takipçilerinden yorum yağdı.

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