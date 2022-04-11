RAMAZAN İMSAKİYE
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Şimdilerde Gönül Dağı'nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun yıllar içindeki değişimini görenlerin ağzı açık kaldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi ile ünü parlayan oyuncu meğer önceden yüz kilonun üzerindeymiş. Gönül Dağı dizisinden önce de bir çok yapımda rol alan Cihat Süvarioğlu 'Diğer Yarım', 'Ölene Kadar', 'Yüzleşme', 'Yarım Kalan Aşklar', 'Hakan: Muhafız', 'Bartu Ben' ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde başrollerini Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan'ın oynadığı fenomen Gönül Dağı'nda Ramazan karakteri ile izleyicinin sempatisini kazanan Süvarioğlu'nun eski fotoğrafları ise şöyle...

11.04.2022 15:28 - Son Güncelleme: 11.04.2022 15:29
Şimdilerde Gönül Dağı’nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Herkes onu Gönül Dağı'nda Ramazan karakteriyle tanıdı. Dizide üzerinden çıkarmadığı ceketi ile hafızalarda yer edinen Ramazan meğer önceden şimdiki halinden çok farklıymış. Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun değişimi sosyal medyayı salladı. "Bambaşka biri olmuş" şeklinde yorumlar yağdı. Şimdilerde 231 bin takipçili İnstagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun eski galini görenler şaşkına uğradı.

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Şimdilerde Gönül Dağı’nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sempatik oyuncu Cihat Süvarioğlu kariyerine 2013 yılında tiyatro ile adım attı. Bir yıl sonra dizilerde rol almaya başlayan Süvarioğlu, 'Diğer Yarım', 'Ölene Kadar', 'Yüzleşme', 'Yarım Kalan Aşklar', 'Hakan: Muhafız', 'Bartu Ben' adlı yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gönül Dağı’nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İlk bölümü 17 Ekim 2020'de yayınlanan TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Ramazan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun eski hali ortaya çıktı.

Şimdilerde Gönül Dağı’nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Şimdilerde oldukça fit bir görünüme sahip olan yakışıklı oyuncunun eski hali hayrete düşürdü.

Şimdilerde Gönül Dağı’nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Cihat Süvarioğlu, 2014 yılında başrollerinde Gonca Sarıyıldız, İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, gibi oyuncuların yer aldığı 'Diğer Yarım' dizisinde 'İsmet' karakterine hayat vermişti.

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