Şimdilerde Gönül Dağı'nda başrol oynuyor! Yakışıklı oyuncu diziden önce yüz kilonun üzerindeymiş! Eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Herkes onu Gönül Dağı'nda Ramazan karakteriyle tanıdı. Dizide üzerinden çıkarmadığı ceketi ile hafızalarda yer edinen Ramazan meğer önceden şimdiki halinden çok farklıymış. Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun değişimi sosyal medyayı salladı. "Bambaşka biri olmuş" şeklinde yorumlar yağdı. Şimdilerde 231 bin takipçili İnstagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun eski galini görenler şaşkına uğradı.