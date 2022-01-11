SON DAKİKA: Sıla’nın darp davasında karar çıktı Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu. Ahmet Kural bu suçlardan yerel mahkeme tarafından iki defa aynı cezaya çarptırılmıştı.