SON DAKİKA: Sıla’nın darp davasında karar çıktı Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti!
Sıla'nın darp davasında karar çıktı Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu. Ahmet Kural bu suçlardan yerel mahkeme tarafından iki defa aynı cezaya çarptırılmıştı.
Sıla Gençoğlu'nun o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını iddia ettiği olay, 29 Ekim 2018'de meydana geldi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki ilk karar, 22 Nisan 2019'da çıktı. Mahkeme Ahmet Kural'ı "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak cezaların her birini erteledi.
Ancak Ahmet Kural'ın avukatları, karara karşı istinaf yoluna başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi de olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle kararı bozdu. Bozma sonrası yeniden yargılanan Ahmet Kural'a 14 Temmuz 2021'de yerel mahkeme tarafından yeniden aynı ceza verildi.
İKİNCİ KARAR SONRASI İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
İkinci karar sonrasında Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'nun ve şikayetçi taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları tarafından istinaf başvurusunda bulunuldu. Başvuruyu kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, geçtiğimiz hafta dosyayı yeniden ele alarak nihai kararını verdi.