Hakan Altun’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Ajda Pekkan bombayı patlattı itiraf geldi! Meğer Sibel Can’ın romantik partneriyle...
Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile paylaştığı Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici ile buluşan Hakan Altun, meslektaşı Ajda Pekkan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ajda Pekkan, telefonla bağlandığı bir magazin programında bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Altun ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Açıklamasının bir kısmında "Ben Hakan'a hayrandım, Hakan da bana" diyen ünlü şarkıcının itirafının ardından gözler Hakan Altun'a çevrildi. İşte Ajda Pekkan'ın o açıklaması...
Ajda Pekkan ve Hakan Altun, bir dönem aşk yaşadıkları iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem iddiaları yalanlayan Ajda Pekkan, bugün telefonla bağlandığı magazin programında yaptığı Hakan Altun itirafıyla herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz yıllarda Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddia edilmiş ve bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Altun, Pekkan'la aynı sahneyi paylaşmış, geceden bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşmıştı.
Bu iddialar üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yapmıştı. Sanatçı, aşk haberlerini yalanlayarak "Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır" demişti.
'HAFTA SONU DA ÇIKTIK, EĞLENDİK'
Ardından açıklama yapan Ajda Pekkan, şunları söylemişti: "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"