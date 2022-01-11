Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali ortalığı yıktı geçti sanki yaş almıyor gören bir daha bakıyor! "Parmak ısırtan güzellik"

1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ardından kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuğa adım atmıştı.