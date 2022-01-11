Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali ortalığı yıktı geçti sanki yaş almıyor gören bir daha bakıyor! "Parmak ısırtan güzellik"
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali ortalığı yıktı geçti, sanki yaş almıyor gören bir daha bakıyor! 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterine hayat veren Aydan Şener, o günlerden bu zamana Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı Aydan Şener... Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Ünlü isim, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
11.01.2022 17:05
- Son Güncelleme: 11.01.2022 17:11
"PARMAK ISIRTAN GÜZELLİK"
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali ortalığı yıktı geçti, sanki yaş almıyor gören bir daha bakıyor!
1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ardından kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuğa adım atmıştı.