Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

O gece bir proje için bir araya geldiklerini belirten Hazer Amani'nin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından eşi Deniz Mumcuoğlu boşanma kararı alarak en kısa sürede Hazer Amani ile evliliğini bitirmişti. Yasak aşk her ne kadar devam etse de ikili bir türlü sevgili olduklarını açıklamadı.