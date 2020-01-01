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Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile ilk fotoğrafını önceki akşam paylaştı. Yılbaşı fotoğrafı paylaşan çift artık yasak aşklarını resmen ilan etmeye başladılar. Ahmet Kural'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra o zamanlar evli olan şef Hazer Amani ile gece yarısı aracın içinde sarmaş dolaş görüntülenen Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Sevgilisi Hazer Amani ile evlilik tarihini netleştiren Sıla'nın evlenme nedeninin hamilelik olduğu da bir başka iddialar arasındaydı. Peki Sıla kaç aylık hamile? İşte Sıla'nın hamile olduğuna dair ortaya atılan iddiaların detayları...

01.01.2020 13:15 - Son Güncelleme: 01.01.2020 13:36
Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yasak aşkı Hazer Amani'den hamile kaldığı iddia edildi. Yılın ilk gününde gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları şoke etti! Hazer Amani henüz Deniz Mumcuoğlu ile evliyken gece yarısı bir aracın içerisinde Sıla ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve akabinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

O gece bir proje için bir araya geldiklerini belirten Hazer Amani'nin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından eşi Deniz Mumcuoğlu boşanma kararı alarak en kısa sürede Hazer Amani ile evliliğini bitirmişti. Yasak aşk her ne kadar devam etse de ikili bir türlü sevgili olduklarını açıklamadı.

Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

Verdiği bir röportajda Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf eden Sıla hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir senedir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani, tanışmalarının birinci yıl dönümü olan 13 Ocak tarihinde nikah masasına oturacak.

Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

Apar topar evlilik kararı veren çiftle ilgili ' 2. Sayfa'da ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı.

Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı

SILA HAMİLE OLDUĞU İÇİN EVLENİYOR!

'2. Sayfa' programında ortaya atılan iddiaya göre; 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları söylenen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamilelik yatıyor.

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