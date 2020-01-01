Sıla ve sevgilisi Hazer Amani'nin apar topar evlenme nedeni belli oldu! Yasak aşkından hamile kaldı
Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile ilk fotoğrafını önceki akşam paylaştı. Yılbaşı fotoğrafı paylaşan çift artık yasak aşklarını resmen ilan etmeye başladılar. Ahmet Kural'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra o zamanlar evli olan şef Hazer Amani ile gece yarısı aracın içinde sarmaş dolaş görüntülenen Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Sevgilisi Hazer Amani ile evlilik tarihini netleştiren Sıla'nın evlenme nedeninin hamilelik olduğu da bir başka iddialar arasındaydı. Peki Sıla kaç aylık hamile? İşte Sıla'nın hamile olduğuna dair ortaya atılan iddiaların detayları...
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yasak aşkı Hazer Amani'den hamile kaldığı iddia edildi. Yılın ilk gününde gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları şoke etti! Hazer Amani henüz Deniz Mumcuoğlu ile evliyken gece yarısı bir aracın içerisinde Sıla ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve akabinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.