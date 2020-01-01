Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi
Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra kariyer hayatında atılımlara başlayan 29 yaşındaki Tuvana Türkay estetiksiz haliyle magazin gündeminde yer edinirken bu kez de Onur Tuna'nın güzel oyuncuya yaptığı evlilik teklifi ile çok konuşuldu. Oyuncu Onur Tuna, Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali merak konusu olurken, güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Onur Tuna ile gündeme geldi. 14 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Ağır Romantik' filminde başrolleri paylaşan Onur Tuna ve Tuvana Türkay, romantik sahnelere imza attı. Filmin ilk teaser'ında gül yaprakları içinde oturan Tuna, sevgilisi Türkay'a senaryo gereği çok konuşulacak bir evlilik teklifinde bulundu.