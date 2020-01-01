Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra kariyer hayatında atılımlara başlayan 29 yaşındaki Tuvana Türkay estetiksiz haliyle magazin gündeminde yer edinirken bu kez de Onur Tuna'nın güzel oyuncuya yaptığı evlilik teklifi ile çok konuşuldu. Oyuncu Onur Tuna, Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

01.01.2020 13:56 - Son Güncelleme: 01.01.2020 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





