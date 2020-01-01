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Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra kariyer hayatında atılımlara başlayan 29 yaşındaki Tuvana Türkay estetiksiz haliyle magazin gündeminde yer edinirken bu kez de Onur Tuna'nın güzel oyuncuya yaptığı evlilik teklifi ile çok konuşuldu. Oyuncu Onur Tuna, Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

01.01.2020 13:56 - Son Güncelleme: 01.01.2020 14:05
Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali merak konusu olurken, güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Onur Tuna ile gündeme geldi. 14 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Ağır Romantik' filminde başrolleri paylaşan Onur Tuna ve Tuvana Türkay, romantik sahnelere imza attı. Filmin ilk teaser'ında gül yaprakları içinde oturan Tuna, sevgilisi Türkay'a senaryo gereği çok konuşulacak bir evlilik teklifinde bulundu.

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

Onur Tuna'nın Tuvana Türkay'a evlilik teklifi çok konuşulurken, ünlü ikilinin eski halleri sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Onur Tuna ve Tuvana Türkay başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

ONUR TUNA

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

ONUR TUNA

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulacak evlilik teklifi

SERENAY SARIKAYA

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