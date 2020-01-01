Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! 2020 yorumuyla tepki alan Aleyna Tilki dudağıyla dikkat çekti

Aleyna Tilki Twitter hesabından 2020 ile ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerini çileden çıkardı. Attığı her adımla olay olmayı başaran 19 yaşındaki Aleyna Tilki, Twitter hesabından yayınladığı yeni yıl mesajı ile kısa sürede çok konuşuldu. Twitter'dan "İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımını yapan Aleyna'ya takipçileri tepki gösterdi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin dudakları da dikkat çeken bir başka konu oldu. Tilki'nin dudaklarını görenler , "Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?" sorusunu sormaya başladı. İşte estetik yaptırdığı düşünülen Aleyna Tilki'nin son hali ve magazin gündemine bomba gibi düşen Twitter paylaşımı...

01.01.2020 12:44 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





