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Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! 2020 yorumuyla tepki alan Aleyna Tilki dudağıyla dikkat çekti

Aleyna Tilki Twitter hesabından 2020 ile ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerini çileden çıkardı. Attığı her adımla olay olmayı başaran 19 yaşındaki Aleyna Tilki, Twitter hesabından yayınladığı yeni yıl mesajı ile kısa sürede çok konuşuldu. Twitter'dan "İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımını yapan Aleyna'ya takipçileri tepki gösterdi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin dudakları da dikkat çeken bir başka konu oldu. Tilki'nin dudaklarını görenler , "Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?" sorusunu sormaya başladı. İşte estetik yaptırdığı düşünülen Aleyna Tilki'nin son hali ve magazin gündemine bomba gibi düşen Twitter paylaşımı...

01.01.2020 12:44 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:54
Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! Paylaşımıyla tepki alan Aleyna Tilki dudaklarıyla dikkat çekti

Twitter paylaşımıyla gündeme gelen Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı? Twitter hesabından 2020 ile ilgili paylaşımda bulunan genç şarkıcının sözleri sosyal medyada tepki gördü. Son haliyle dikkat çeken Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı iddiaları da bir başka konuşulan konular arasında.

Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! Paylaşımıyla tepki alan Aleyna Tilki dudaklarıyla dikkat çekti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! Paylaşımıyla tepki alan Aleyna Tilki dudaklarıyla dikkat çekti

"İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımında bulunan Aleyna Tilki'ye takipçileri tepki gösterdi. Bazı takipçileri "Mahsus yapıyor" derken, bazıları da "Bu 2020'ye girmesin" diyerek tepkisini ifade etti.

Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! Paylaşımıyla tepki alan Aleyna Tilki dudaklarıyla dikkat çekti

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN TWEET'İ

Aleyna Tilki Twitter paylaşımıyla herkesi şoke etti! Paylaşımıyla tepki alan Aleyna Tilki dudaklarıyla dikkat çekti

İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları

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