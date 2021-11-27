Sıla söyledi sevgilisi İlker Kaleli çaldı! Gizemli aşıklar müzikte de buluştu yorumlar patladı 'Sıla gerçekten aşık galiba'
Sürpriz bir şekilde başlayan Hazer Amani'yle aşkını 2020 yılında nikah masasına taşıyan ancak bir o kadar sürpriz bir biçimde boşanan Sıla, mutluluğu İlker Kaleli'de buldu. Diğer ilişkilerinin aksine bu kez gözlerden uzak bir aşk yaşayan Sıla ile İlker Kaleli müzikte de buluştu. Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.
27.11.2021 15:15
- Son Güncelleme: 27.11.2021 15:15
Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı. Sıla ile İlker Kaleli güçlerini bu kez müzikte birleştirdi.
Sanatçı Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.
Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya girdi.