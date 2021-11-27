Yasak Elma’nın Yıldız’ı gitti Sadakatsiz’in Derin’i geldi! Eda Ece yerine Melis Sezen’i tercih ettiler şaşırtan değişim

PopBizde adlı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kanal D ekranlarında yer alacak yeni yarışma programında, Kanal D'nin son dönemde dikkat çeken yapımlarından Sadakatsiz dizisinin başrollerinden Melis Sezen'in yer alacağı belirtildi. Yapılan bu değişiklik ise gündemde yeni bir tartışmaya yol açtı.