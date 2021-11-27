Yasak Elma'nın Yıldız'ı gitti Sadakatsiz'in Derin'i geldi! Eda Ece yerine Melis Sezen'i tercih ettiler şaşırtan değişim
Başarı yakalayan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, geçtiğimiz günlerde bir yarışma programının jüri koltuğunda yer alacağı iddiaları ile gündeme gelmişti. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşması beklenen Maske Kimsin Sen? Adlı programı için adı geçen Eda Ece'nin yerine, Sadakatsiz dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melis Sezen'in Eda Ece yerine geleceği açıklandı. İşte gündemde bomba etkisi yaratan o değişiklik…
Yasak Elma dizisinin sevilen Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin geçtiğimiz günlerde yeni bir televizyon projesinde yer alacağı iddiaları gündemde ilk sıralara yerleşmişti. Kanal D ekranlarında yakında izleyici ile buluşması beklenen yarışma programında, maskenin altındaki kişileri dedektiflik yaparak bulmaya çalışacak jüri üyelerinin yer alacağı ifade edildi.
Maske Kimsin Sen? Adlı yarışmanın jüri üyelerinden birinin Eda Ece olduğunun iddia edilmesinin ardından ünlü oyuncusunun sevenleri bu haber karşısında büyük mutluluk yaşamışlardı.
YAPIM ŞİRKETİNİN MELİS SEZEN'LE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Konuya ilişkin magazin gündemine gelen yeni bir iddia ise Eda Ece yerine başka bir ismin jüride olacağını dile getirdi.
PopBizde adlı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kanal D ekranlarında yer alacak yeni yarışma programında, Kanal D'nin son dönemde dikkat çeken yapımlarından Sadakatsiz dizisinin başrollerinden Melis Sezen'in yer alacağı belirtildi. Yapılan bu değişiklik ise gündemde yeni bir tartışmaya yol açtı.
ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK
Medyapım imzası taşıyan yeni bir yarışma programı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün saymaya başladı. Ünlü isimlerin farklı kostümler ile yarışacağı televizyon programında, jüri üyeleri maskenin altında kim olduğunu çeşitli oyunlarla anlamaya çalışacak.