Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızına taş çıkarttı! Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününde ortaya çıktı
Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu 27 Kasım'da yeni yaşını kutladı. Meltem Yılmazkaya'nın rol arkadaşları ve yakın çevresi onun için özel paylaşımda bulundu. Ancak Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününe annesinin güzelliği ve benzerlikleri damgasını vurdu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın güzeller güzeli annesi...
29.11.2021 10:22
- Son Güncelleme: 29.11.2021 10:25
Yılmazkaya'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Meltem Yılmazkaya ve annesi için "Meltem'im sarı versiyonu", "Annesinin kopyası", "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...