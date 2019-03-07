Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Sıla ve Ahmet adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, adliyede rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kural'ın, Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Son dakika: Sıla Gençoğlu ilk duruşma için adliyede! Sıla-Ahmet Kural davasının ilk duruşma bugün görülecek!07.03.2019 10:59
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