GaleriMagazin

Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan gündem olmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği göz dolduran Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan bu kez otomobiliyle şaşırttı. Engin Altan Düzyatan son olarak kullandığı otomobille gündeme geldi. İşte ünlülerin otomobilleri...

06.03.2019 20:22 - Son Güncelleme: 06.03.2019 20:22
Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Akşam'ıın haberine göre; Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Mustafa Ceceli

Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Aston Martin DB11

Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları

Cem Yılmaz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi