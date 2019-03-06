Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin arabaları
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan gündem olmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği göz dolduran Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan bu kez otomobiliyle şaşırttı. Engin Altan Düzyatan son olarak kullandığı otomobille gündeme geldi. İşte ünlülerin otomobilleri...
06.03.2019 20:22
- Son Güncelleme: 06.03.2019 20:22
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