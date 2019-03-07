Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Sıla ve Ahmet adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, adliyede rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kural'ın, Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Son dakika: Sıla-Ahmet Kural adliyede! Sıla-Ahmet Kural davasının ilk duruşma bugün görülecek!07.03.2019 10:00
- Son dakika: Sıla-Ahmet Kural adliyede! Sıla-Ahmet Kural davasının ilk duruşma bugün görülecek!
- Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 7 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
- İstanbul'da dehşet! Cezaevinden çıktı katliam yaptı: 2'si öz oğlu 5 kişiyi öldürdü
- 299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi
- Temel Karamollaoğlu ittifak yok demişti! CHP'li aday itiraf etti
- Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
- Başkan Erdoğan: Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız!
- Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Hani sen milliyetçiydin?
- İşte CHP, İP ve Saadet'in ortağı HDP!
- Başkan Erdoğan'dan YPG'ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu'na sert tepki
- CHP'li başkan adayı Zeydan Karalar partizanlığın sınırlarını zorladı: AK Partilileri işe almam
- Filistin'den Türkiye ve Erdoğan'a özel teşekkür
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.