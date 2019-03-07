Son dakika: Sıla-Ahmet Kural adliyede! Sıla-Ahmet Kural davasının ilk duruşma bugün görülecek! 07.03.2019 10:00

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Sıla ve Ahmet adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, adliyede rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kural'ın, Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.