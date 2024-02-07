Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan olay itiraflar "Evlenmeden hamile kaldım" Eski eşi Mustafa Can Keser'in açıklamaları sonrası...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Keser'in, Ersubaşı hakkında yaptığı itiraflar çok konuşulmuştu. Ersubaşı, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı itiraflar bulundu. Bakın neler anlattı neler.