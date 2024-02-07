Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan olay itiraflar "Evlenmeden hamile kaldım" Eski eşi Mustafa Can Keser'in açıklamaları sonrası...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Keser'in, Ersubaşı hakkında yaptığı itiraflar çok konuşulmuştu. Ersubaşı, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı itiraflar bulundu. Bakın neler anlattı neler.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve çalkantılı özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini öne süren edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşiyle geçtiğimiz haftalarda tekrar mahkemelik olmuştu.
Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenilmişti. Keser, eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup, "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum" demişti.