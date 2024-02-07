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Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü! Meğer abla-kardeş...

'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ hakkındaki bir gerçekle şaşırttı. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 14:56 Güncelleme 07 Şubat 2024, 14:57
Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü! Meğer abla-kardeş... 1

'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu.

Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü! Meğer abla-kardeş... 2

Üç kez nikah masasına oturan ve özellikle ailesi merak edilen oyuncunun hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü! Meğer abla-kardeş... 3

Demet Akbağ'ın kız kardeşi kendisi gibi ünlü çıktı.

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