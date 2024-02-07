'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ hakkındaki bir gerçekle şaşırttı. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi kimmiş...
'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu.
Üç kez nikah masasına oturan ve özellikle ailesi merak edilen oyuncunun hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Demet Akbağ'ın kız kardeşi kendisi gibi ünlü çıktı.