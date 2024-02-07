Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü! Meğer abla-kardeş...

'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ hakkındaki bir gerçekle şaşırttı. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi kimmiş...