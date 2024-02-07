Onur Tuna’nın gözünden sakındığı büyük aşkı bakın kim çıktı! Sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla...

Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi projelerde yer alan Onur Tuna'nın hayatı merak konusu oldu. Aslen Çanakkaleli olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...