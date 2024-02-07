Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi projelerde yer alan Onur Tuna'nın hayatı merak konusu oldu. Aslen Çanakkaleli olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ONUR TUNA KİMDİR?
2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti.
Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.