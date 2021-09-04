Sihirli Annem’in Çilek’i büyüdü üniversite mezunu oldu! Zeynep Özkaya’nın yeni mesleğini duyan şaştı kaldı bakın hangi bölümü bitirdi
Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü üniversite mezunu oldu! Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya'dan güzel haber geldi. Çok küçük yaşlarda ekran macerası başlayan ancak uzun süredir setlerden uzak olan Zeynep Özkaya, bambaşka bir bölümden mezun oldu. Sosyal medya hesabında mezuniyet pozlarını yayınlayan Özkaya'ya tebrik mesajları yağarken yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Sihirli Annem'in minik Çilek'i hangi bölümden mezun oldu…
04.09.2021 18:26
- Son Güncelleme: 04.09.2021 18:26
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, üniversiteden mezun oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Zeynep Özkaya'nın önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacağı öğrenildi.
Zeynep Özkaya'nın paylaşımının ardından ünlü isimlerin şöhret olmadan önce yaptıkları meslekler ve bitirdikleri okullar merak konusu oldu.