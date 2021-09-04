Derya Baykal arşivden çıkardı paylaştı! ‘Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar’ dedi Ferhan Şensoy’a vedası yürekleri parçaladı
Derya Baykal arşivden çıkardı paylaştı! Derya Baykal, 1988 yılında nikah masasına oturduğu ve 2004'te anlaşmalı bir şekilde boşandığı iki çocuğunun babası Ferhan Şensoy'un vefatının ardından yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy ile birlikte sahne aldığı tiyatrodan bir kesiti Instagram hesabında yayınladı. 'Güle güle ustam' diyerek eski eşine veda eden Baykal'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte Derya Baykal'ın o paylaşımı...
Derya Baykal ile Ferhan Şensoy, 1988 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy adından iki kızı olan çift, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşandı.
Derya Baykal, uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 31 Ağustos'ta vefat etmesi üzerine büyük yıkım yaşadı.
Derya Baykal, bugün yeni bir paylaşımla eski eşine bir kez daha veda etti. Ferhan Şensoy ile birlikte sahne aldığı tiyatrodan bir kesiti Instagram hesabında yayınlayan Derya Baykal, paylaşımına "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy... Ah... Güle güle ustam" notunu düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda takipçileri yaptıkları yorumlarla Derya Baykal'ın acısını paylaştı.