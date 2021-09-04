Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı
Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya'ya veda etti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Öztekin, yaz ayları boyunca çıktığı tatillerde güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Öztekin, özellikle bikinili pozlarıyla sık sık gündem oldu. Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı yatak pozuyla bu tatilinde sonuna geldiğini duyurdu. Dönüş yolunda çektirdiği bir selfieyi de takipçileriyle paylaşan Öztekin adeta cesaretini konuşturdu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımları...
04.09.2021 18:55
- Son Güncelleme: 04.09.2021 18:55
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz aylarında çıktığı tatillerde güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Öztekin, sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Öztekin, yatakta çektiği bir fotoğrafı "Hoşça kal Kaş, Ekim'de görüşürüz" notuyla paylaştı.