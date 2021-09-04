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Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya'ya veda etti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Öztekin, yaz ayları boyunca çıktığı tatillerde güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Öztekin, özellikle bikinili pozlarıyla sık sık gündem oldu. Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı yatak pozuyla bu tatilinde sonuna geldiğini duyurdu. Dönüş yolunda çektirdiği bir selfieyi de takipçileriyle paylaşan Öztekin adeta cesaretini konuşturdu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımları...

04.09.2021 18:55 - Son Güncelleme: 04.09.2021 18:55
Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz aylarında çıktığı tatillerde güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Öztekin, sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı yatak pozuyla bu tatilinde sonuna geldiğini duyurdu.

Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Öztekin, yatakta çektiği bir fotoğrafı "Hoşça kal Kaş, Ekim'de görüşürüz" notuyla paylaştı.

Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken "Pelin için bitmeyen tatil yapmışlar", "Tam bitti derken yenisini planlamış", "Pelin tatile doymuyor" yorumları yapıldı.

Pelin Öztekin yatak paylaşımıyla Antalya’ya veda etti! Dönüş yolunda verdiği pozla cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Pelin Öztekin bir sonraki paylaşımda ise dönüş yolunda araç içinde çektiği bir selfieye yer verdi.

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