Sihirli Annem’in Ceren’iydi! Gizem Güven futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı! İşte nedeni...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gizem Güven'den kötü haber geldi. 1 yıl önce futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturan oyuncu, eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Güven, eşiyle boşanma nedenini de açıkladı. İşte Gizem Güven'in o paylaşımı...
09.02.2022 21:58
- Son Güncelleme: 09.02.2022 21:58
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gizem Güven, 10 yıldır futbolcu Caner Turp ile aşk yaşıyordu.
Gizem Güven ve Caner Turp cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü çiften Gizem Güven sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.