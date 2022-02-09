Sihirli Annem’in Ceren’iydi! Gizem Güven futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı! İşte nedeni...

Instagram hesabında bir açıklama yayınlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.