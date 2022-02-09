6,5 aylık hamile olan Hande Soral’dan şezlong pozu! İsmail Demirci’nin biricik eşine bakın! Güneşlendiği anlar ortalığı kasıp kavurdu
6,5 aylık hamile olan Hande Soral'dan şezlong pozu! İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve geçen aylarda hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Eşi İsmail Demirci ve kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'la tatil için Cannes'e giden Soral, burada verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Şezlonga sere serpe uzanan Hande Soral'ın güneşlenirken verdiği poz sosyal medyayı salladı. İşte Hande Soral'ın karnı burnunda tatil pozu...
09.02.2022 19:00
- Son Güncelleme: 09.02.2022 19:00
İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen aylarda ise sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurmuştu.
Eşi İsmail Demirci ve kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'la tatil için Cannes'e giden Soral, burada verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.