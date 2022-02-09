Oğlum’un Demet’i Canan Ergüder’in gözünden sakındığı minik oğluna bakın! Babasının kopyası! Meğer Sadakatsiz’in yıldızı...
Menajerimi Ara dizisinde rol alırken kanser olduğunu öğrenen Canan Ergüder bir süreliğine televizyon ekranlarına ara vermişti. Gördüğü tedavinin ardından "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" açıklamasını yapan oyuncu, aylar sonra ekranlara döndü. Başrollerini Songül Öden, Kubilay Aka, Feyyaz Duman, ve Serhat Teoman ile paylaştığı Oğlum dizisinde Demet karakterini canlandıran Ergüder'in hayatı da merak konusu oldu. Son olarak Sadakatsiz'de rol alan meslektaşı Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Canan Ergüder'in özellikle minik oğlu merak edildi. Oyuncu çiftin oğlunu görenler ise 'babasının kopyası' yorumunda bulundu. İşte Canan Ergüder'in gözünden sakındığı biricik oğlu...
09.02.2022 22:27
- Son Güncelleme: 09.02.2022 22:27
Son olarak Sadakatsiz'de rol alan meslektaşı Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Canan Ergüder'in özellikle minik oğlu merak edildi.