Haberler Galeri Magazin Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Cuma günü 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve Bursa'dan da hissedilen deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sihirli Annem adlı dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven de bu isimlerden biri oldu. Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. Öte yandan oyuncu Berk Atan, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu Berk Atan, ailesinin de depreme yakalandığını duyurdu.

31.10.2020 13:35 - Son Güncelleme: 31.10.2020 13:35
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. O güne ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan genç oyuncu o günü asla unutamadığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu. İzmir'in Seferihisar ilçeside meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından aralarında Alişan, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Demet Akalın, Gizem Güven gibi isimleri yaşanan felakete sessiz kalmayarak kişisel hesaplarından paylaşım yaptı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

Sihirli Annem 'in Ceren'i Gizem Güven yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılındaki depremde yasadığını korkuyu paylaştı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

Güven ailesi ile birlikte Yalova'ya ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandığını açıkladı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

O güne ait annesiyle olan fotoğrafını ''99 depreminde enkaz içinden çıkmış̧ bir insan olarak en hassas olduğum konu...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızına taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi...
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızına taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi...