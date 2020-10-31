Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. O güne ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan genç oyuncu o günü asla unutamadığını söyledi.