Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven enkazdan çıktığı günü unutamıyor! Magazin camiası İzmir için tek yürek
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Cuma günü 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve Bursa'dan da hissedilen deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sihirli Annem adlı dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven de bu isimlerden biri oldu. Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. Öte yandan oyuncu Berk Atan, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu Berk Atan, ailesinin de depreme yakalandığını duyurdu.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gizem Güven, yaşanan İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. O güne ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan genç oyuncu o günü asla unutamadığını söyledi.
Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu. İzmir'in Seferihisar ilçeside meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından aralarında Alişan, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Demet Akalın, Gizem Güven gibi isimleri yaşanan felakete sessiz kalmayarak kişisel hesaplarından paylaşım yaptı.