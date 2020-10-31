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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızına taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi...

33 yaşındak, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'la karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nuray Kobal güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal olmak üzere ünlülerin anneleri.