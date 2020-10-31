'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...
Birleşik Krallık'ın 94 yaşındaki Kraliçesi II. Elizabeth hakkında ortaya atılan iddia dünyayı salladı. Bu iddiayı ortaya atan kişi, kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci ve yazar Robert Jobson. Jobson'a göre Kraliçe gelecek yıl tahtı bırakıyor.
31.10.2020 15:23
- Son Güncelleme: 31.10.2020 15:23
"Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.
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