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'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

Birleşik Krallık'ın 94 yaşındaki Kraliçesi II. Elizabeth hakkında ortaya atılan iddia dünyayı salladı. Bu iddiayı ortaya atan kişi, kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci ve yazar Robert Jobson. Jobson'a göre Kraliçe gelecek yıl tahtı bırakıyor.

31.10.2020 15:23 - Son Güncelleme: 31.10.2020 15:23
'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki yıl 95 yaşına girecek. O zaman da tahtı, kendisinden sonra sırada olan büyük oğlu Charles'a devredecek.

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'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

Bu iddiayı ortaya atan kişi, kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci ve yazar Robert Jobson.

'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

Jobson'ın iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelecek yıl 95 yaşına girecek. Yeni yaşıyla birlikte de tahtı veliaht prens olan oğlu Charles'a bırakacak.

'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

Jobson bu iddiayı konuk olduğu The Royal Beat adlı programda dile getirdi. Robert Jobson, bunu ileri sürdü fakat ona göre de Kraliçe 2. Elizabeth aslında tahtı bırakmayı da çok istemiyor.

'Kraliçe Elizabeth gelecek yıl tahtı bırakıyor!' Dünyayı şaşırtan iddia...

"Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.

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