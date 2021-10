Sibel Can'ın kızı Melisa'nın objektifinden annesi bir başka güzel! Sibel Can'ın günlük hali İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin'e benzetildi. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak annesi ile dışarıda vakit geçirirken çektiği bir kareyi paylaşan Melisa yine gündem oldu.