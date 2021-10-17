Sibel Can'ın kızı Melisa'nın objektifinden annesi bir başka güzel! Sibel Can'ın günlük hali İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin'e benzetildi
Sibel Can'ın kızı Melisa'nın objektifinden annesi bir başka güzel! Sibel Can'ın günlük hali İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin'e benzetildi. Geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesinin bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Melisa Ural'ın Instagram paylaşımında kapşonlu sweat ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcıyı görenler, İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli Tatlıses'e benzetti.
17.10.2021 09:12
- Son Güncelleme: 17.10.2021 09:19
Sibel Can'ın kızı Melisa'nın objektifinden annesi bir başka güzel! Sibel Can'ın günlük hali İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin'e benzetildi. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak annesi ile dışarıda vakit geçirirken çektiği bir kareyi paylaşan Melisa yine gündem oldu.
Melisa Ural'ın Instagram paylaşımını görenler Sibel Can'ı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye benzetti.