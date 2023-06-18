Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ın 'Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladı! Kızının ilk aşkıydı işte baba kızın birbirini öpücüklere boğduğu anlar
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ın 'Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladı! Kızının ilk aşkıydı... Babasının Babalar Günü'nü kutlayan Melisa Ural kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba -kızın birbirine olan sevgisi hayran bıraktı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yapmış ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirmişti.
18.06.2023 12:48 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:13
KIZININ İLK AŞKI
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ın 'Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladıI! İşte baba kızın birbirini öpücüklere boğduğu anlar...