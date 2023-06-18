İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Zübeyde Melek Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten üç evlat sahibi olmuştu. Volkan Akkaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Zübeyde Melek, kural bozarak sosyal medya hesabında son halini paylaştı. Ünlü ismin son hali annesi Perihan Savaş'a benzetildi. İlk yorumun Perihan Savaş'tan geldiği paylaşıma Zübeyde Melek'in kardeşi Zafer Savaş da kayıtsız kalmadı. İşte İbrahim Tatlıses'in biricik kızı Zübeyde Melek'in son hali...
18.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:06
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu.