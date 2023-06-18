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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Zübeyde Melek Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten üç evlat sahibi olmuştu. Volkan Akkaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Zübeyde Melek, kural bozarak sosyal medya hesabında son halini paylaştı. Ünlü ismin son hali annesi Perihan Savaş'a benzetildi. İlk yorumun Perihan Savaş'tan geldiği paylaşıma Zübeyde Melek'in kardeşi Zafer Savaş da kayıtsız kalmadı. İşte İbrahim Tatlıses'in biricik kızı Zübeyde Melek'in son hali...

takvim.com.tr
18.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:06
İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu.

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İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Bu evlilikten üç evladı olan Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Ünlü isim, kural bozarak Instagram hesabında son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı atarfından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İbrahim Tatlıses’in 40 yaşındaki kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Bizim köy” deyip son halini yayınladı! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Kızının sırtı dönük bir fotoğrafı ile kameraya poz verdiği bir karesini yayınlayan Zübeyde Melek'e ilk yorum annesinden geldi.

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