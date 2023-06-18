5 ay önce doğum yapan Arzu Doğan süper minisiyle paylaştı! Tatil pozlarını gören inanamadı! Eşi Nihat Doğan tepkisiz kalamadı...
Nihat Doğan ile sessiz sedasız evlenen ve geçen Şubat ayında oğlu Badıkan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla görenleri şaşkına çevirdi. Tatilden paylaşım yapan Doğan, süper minisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. 5 ay önce doğum yapan Doğan'ın son halini görenler "Doğum kiloların nerede?" yorumunda bulunurken Nihat Doğan eşinin paylaşımına tepkisiz kalamadı. İşte Arzu Doğan'ın o pozları...
18.06.2023 13:25 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:25
Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen Şubat ayında da oğulları Badıkan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Nihat Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla görenleri şaşkına çevirdi.
Nihat Doğan ise eşinin paylaşımına tepkisiz kalamadı. Doğan'ın eşinin paylaşımını beğenen ilk isimlerden biri oldu.