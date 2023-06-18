5 ay önce doğum yapan Arzu Doğan süper minisiyle paylaştı! Tatil pozlarını gören inanamadı! Eşi Nihat Doğan tepkisiz kalamadı...

Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen Şubat ayında da oğulları Badıkan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.