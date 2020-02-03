Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural magazin gündemine bomba gibi düştü! Bakın kiminle evliymiş...

Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu. Güzelliği ve dansı ile dikkat çeken Sibel Ca'ın Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına neden oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programı ile ekranlara çıkan Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Neler Oluyor Hayatta programının yapımcısı ve sunucusu olan Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...